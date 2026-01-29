Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Tempus Trío en el Principal

El Teatro Principal acogerá el próximo lunes, 2 de febrero, a las 20.30 horas un concierto de Tempus Trío, conjunto formado por María Tió (violín), Ferrán Bardolet (violoncello) y Ricard Rovirosa (piano), que realizará un interesante recorrido por diferentes épocas de la música de cámara. Organizado por la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, comenzará a las 20.30 horas.

