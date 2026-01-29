El Concello aún trabaja en la plena recuperación del virus informático
REDACCIÓN
Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo, que el pasado lunes era objeto de un ataque informático con un virus que encriptó sus archivos, todavía trabaja en la plena recuperación de sus sistemas, toda vez que «todavía no han localizado la entrada del virus», según admitían fuentes municipales en la mañana de ayer. Los ciberdelincuentes exigían 5.000 dólares en bitcoins como «rescate», que el Concello se negó a pagar.
