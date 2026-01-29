La comarca se cura las heridas de Joseph

La borrasca Joseph ha provocado numerosas incidencias en Pontevedra y en varios municipios de la comarca, aunque en la capital la situación ha tendido a estabilizarse tras remitir el riesgo de desbordamiento. Con la desaparición del peligro inminente, el Concello mantiene abiertos los accesos y sendas fluviales de los ríos Lérez, Gafos y Rons, salvo en tramos dañados por el agua, como el de la senda del Gafos a la altura de Ponte Boleira.

Pese a la mejora en algunos puntos, permanece activo el Plan Inungal de la Xunta de Galicia para el control y seguimiento del caudal de los ríos. En las últimas horas, el foco en la comarca se ha centrado especialmente en los ríos Verdugo y Umia, al ser los que presentan niveles más elevados y, por tanto, mayor riesgo de desbordamiento.

En el resto de la comarca, uno de los concellos más afectados fue Vilaboa. Su alcalde, César Poza, aseguró que «desde las 8.00 horas del lunes hasta bien entrada la madrugada ocurrió de todo», con un balance estimado de entre 60 y 70 incidencias de distinta gravedad, atendidas principalmente por Protección Civil. Entre los puntos más problemáticos, el regidor destacó la carretera N-554, donde se registraron bolsas de agua y árboles caídos, lo que obligó a realizar cortes puntuales.

Poza señaló también que hacía tiempo que no se vivía una situación similar, con especial impacto en Riomaior y en el río Toxal, donde el escenario llegó a ser «crítico». El alcalde lamentó, además, la falta de apoyo externo: «Nos vimos solos. Ni el mantenimiento nacional, pero sobre todo Emerxencias de la Xunta, se han interesado por nosotros estos días», afirmó. Según explicó, solicitaron la activación del nivel 2 de alerta y la suspensión de las clases por la imposibilidad de garantizar la seguridad en los viales, pero la respuesta «llegó al día siguiente, sin apenas margen de maniobra».

Aun así, Poza subrayó que «afortunadamente no hay que lamentar daños graves» y avanzó que el concello seguirá trabajando «con medios propios», apoyándose en Protección Civil y contratando efectivos para abrir canales y minimizar el impacto, especialmente ante la llegada de una nuevas borrascas esta semana, como Kristin, que ayer ya comenzó a dejar ver sus primeros efectos.

En Caldas de Reis, el alcalde, Manuel Campos, describió la jornada de ayer, miércoles, como «tranquila» tras varios días difíciles. «El nivel en la estación había subido mucho, pero ahora está estable», indicó, y añadió que los daños registrados son menores, con algunas afecciones en carreteras y casos aislados. «Creo que sufrimos más daños otras veces», resumió.

De cara al próximo episodio meteorológico, Campos aseguró que lo afrontan «con normalidad», manteniendo las tareas preventivas ya aplicadas en las últimas jornadas: limpieza de cauces, control del arbolado y seguimiento del cauce de los ríos, en especial el del Gallo, que «va muy lleno, pero está controlado».

Daños en el paseo del río Gafos y aledaños de Ponte Boleira por la crecida del río. | Rafa Vázquez

En Pontevedra, uno de los puntos donde el temporal volvió a dejar una imagen más complicada fue la rúa do Santo, en la parroquia de Lourizán, donde los vecinos quedaron prácticamente aislados durante casi 24 horas tras el colapso de las canalizaciones. La calle se inundó una vez más por la intensidad de las lluvias y, a mediodía del martes, el desbordamiento de la red de aguas residuales agravó la situación: el agua acumulada se mezcló con lodos y vertidos, formando con el paso de las horas una balsa espesa que dificultó la entrada y salida de las viviendas. Los residentes denunciaron, además, que tras cada episodio son ellos mismos quienes acaban teniendo que despejar la zona.

La comunidad vecinal advirtió de que el problema no es solo de movilidad, sino también sanitario, al tratarse de lodos que, según señaló, podrían estar contaminados al mezclarse con aguas residuales. Los afectados aseguran haber solicitado análisis al Seprona para evaluar el nivel de contaminación y reclamaron medidas urgentes. También denunciaron fallos de diseño en el saneamiento, que se ven empeorados por la llegada de barro y residuos arrastrados por riachuelos próximos, especialmente cuando crecen en épocas de lluvia. «Un vecino no pudo acudir a una prueba médica importante por esta situación», lamentaban, al tiempo que anunciaban que exigirán responsabilidades.

El Concello señaló ayer que la solución a este punto conflictivo estaba prevista en el proyecto de soterramiento de las vías en Praceres, pero el plan no ha tenido avances conocidos. Ante esa falta de novedades, el Gobierno local mantuvo a finales de noviembre una reunión con la asociación vecinal Estriceres —en la que hay residentes directamente afectados— y le comunicó que se encargaría un proyecto municipal específico para tratar de resolver el problema. Según indican, ese documento se encuentra actualmente en fase de redacción, mientras los vecinos insisten en que la rúa do Santo se ha convertido en un punto crítico cada vez que llueve con persistencia y piden soluciones de calado para evitar que los anegamientos sigan repitiéndose.