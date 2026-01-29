Cinco parroquias elevaron su población el pasado año

Las quince parroquias del rural pontevedrés alcanzaron en 2025 un total de 19.343 habitantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados ayer, si bien corresponden a hace algo más de un año, del 1 de enero de 2025. Esa cifra supone el 23% de toda la población del municipio, que se cifraba en esa fecha en los 83.339 residentes.

Esos 19.343 habitantes suponen una ligera caída de 104 personas con respecto al censo de las parroquias de un año antes, que era de 19.447 habitantes. Por su parte, en el casco urbano se pasó de los 63.659 residentes de 2024 a los 63.996 de doce meses después, con un aumento de 337 personas.

Según el INE, solo cinco parroquias lograron elevar su población al inicio del pasado año. Se trata de Alba, con 679 residentes, uno más; Campañó, con 1.809, trece más; Tomeza, con 961 y un aumento de 22; Ponte Sampaio, que creció en tres personas y llegó a 1.007; y Lourizán, que sumó 52 vecinos más para sumar un total de 2.987.

Esta última parroquia, en la que se asienta Estribela, se mantiene como la más poblada de las quince del municipio de Pontevedra, por delante de Salcedo, que se sitúa en 2.141 residentes (38 menos); Mourente, con 1.960 tras perder 17; Marcón, con 1.907 vecinos (546 menos); Campañó (1.809); Lérez, que tenía 1.603 tras perder 49; y San Andrés de Xeve, que se quedó en 1.009, con cuatro menos que doce meses antes.

Noticias relacionadas

Son estas las parroquias que todavía se sitúan por encima de la barrera de los mil habitantes. La lista se completa con Cerponzóns (694 vecinos, dos menos), Alba (679, uno más), Bora (724, la misma cifra que en 2024), A Canicouva (la menos poblada, con 229 residentes, ocho menos), Tomeza (961), Santa María de Xeve (760 vecinos, 19 menos), y Verducido, que llega a 873 personas tras perder doce anotados en su censo.