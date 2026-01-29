Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida

Cinco individuos, amigos que suelen pasear a caballo o en coche por la zona, han sido condenados por la Audiencia de Pontevedra a diversas multas por un delito contra los animales, por dejar atada a una vaca en un árbol en una finca de Campo Lameiro y abandonarla sin agua ni comida. El animal fue encontrado por un vecino días después ya moribundo y un veterinario acabó realizando una eutanasia.

La Audiencia confirma así una sentencia anterior del Juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra, que fue recurrida por los acusados. Se declara probado que «en fecha próxima y anterior al día 7 de mayo de 2023, los acusados se dirigieron a una finca forestal situada en Campo Lameiro, y obrando con la finalidad de aprehender una vaca mostrenca de capa negra (vaca sin registrar y sin dueño conocido), así como de menoscabar su integridad física, ataron a la mencionada vaca con unas cuerdas a unos árboles, y como quiera que no pudieron hacerse con la vaca, pues esta se resistía a ser llevada, la abandonaron en tal estado de sujeción, lo que le ocasionó -con el paso de los días- la precipitación al suelo con politraumatismos y una fuerte deshidratación del animal, al carecer de libertad de movimientos para poder beber y alimentarse, de tal suerte que la vaca quedó postrada en el suelo en decúbito lateral derecho, padeciendo mordeduras de cánidos».

Añade que «los acusados grabaron en vídeo los hechos y difundieron las imágenes por Whatsapp e Instagram» y señala que «el día 10 de mayo de 2023, a requerimiento de una ciudadana que se encontró con la vaca en tal deplorable estado, acudió a asistirla un veterinario que, debido al estado que presentaba la vaca, no pudo hacer nada más que practicarle una eutanasia para evitarle mayores sufrimientos. De haber sido dejada en libertad, o de haber recibido asistencia veterinaria a tiempo, la vaca habría tenido la posibilidad de salvar su vida».

Poco después, el Seprona de la Guardia Civil de Caldas de Reis ya había identificado a estas cinco personas y se localizó el vídeo que resulta determinante para el esclarecimiento de los hechos.

En las imágenes se observa claramente el atado y sujeción cuerdas de la vaca hallada muerta y varias personas además de perros grandes, que podrían ser los responsables de las posibles mordeduras que presenta el vacuno, y que constató el veterinario.

De los cinco investigados, tres tienen domicilio en Campo Lameiro, uno en Vigo y otro en Moraña, y edades comprendidas entonces entre los 19 y los 31 años. Cuando el Concello de Campo Lameiro denunció estos hechos, se apuntó que los autores también podrían haber robado una cría de la vaca, si bien la sentencia no menciona este supuesto.

Los agentes destacan entonces la colaboración ciudadana para esclarecer este caso de maltrato animal, una ayuda que consideran «indispensable en todos los casos que se pueden investigar, como sucede en este que nos ocupa, y que el Seprona de la Guardia Civil tiene encomendadas funciones específicas de protección de los animales, tanto domésticos como salvajes, haciendo cumplir la legislación europea, estatal y autonómica al respecto». Añadía que «la creciente sensibilización de la ciudadanía facilita la persecución de estos tipos delictivos contrarios a los derechos de los animales.