La CIG alerta de los «intentos de privatizar servicios» en el Gran Montecelo

CIG-Saúde denuncia los «intentos del Sergas de privatizar servicios como la lavandería o mantenimiento» en el futuro hospital Gran Montecelo, al tiempo que reclama un «cambio de rumbo» en la política laboral de la Administración autonómica para mejorar la sanidad pública. En este sentido, desde la central sindical hacen un llamamiento a participar en la manifestación nacional convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública el domingo 1 de febrero en Santiago.

El sindicato alerta «sobre los intentos de privatizar en su totalidad los servicios de lavandería y de mantenimiento, en el que no se cubren las plazas con personal fijo ni se hacen nuevas contrataciones, lo que provoca excesos de jornada para atender las necesidades mínimas del servicio».

Además, exige que el futuro aparcamiento del hospital único sea «público y gratuito” porque está hecho con dinero de los impuestos». Asimismo, teme que «el número de camas sea insuficiente, por lo que no finalizará con los colapsos en las urgencias y con la dependencia” de los conciertos con la sanidad privada».

Con respeto al personal sanitario, desde la central sindical critican que el Sergas repita «como una retahíla que hay escasez de profesionales, pero lo que no dicen es el tipo de trabajo que ofertan y el salario que pagan, que hace que los profesionales marchen a donde los tratan mejor». De hecho, recuerdan que «más de la mitad del personal del Sergas cobra entre 1.000 y 1.300 euros al mes y que quien está en las listas de contratación encadena contratos de días sueltos, sin derecho a descansos, por no hablar de que hay quien trabaja solo cuatro o cinco días al mes». A su juicio, «esto provoca que haya categorías llamadas deficitarias, como medicina o enfermería, que se ven en el deber moral y económico de cubrir los descubiertos de otro personal».