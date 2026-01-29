Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla-coloquio sobre migración en la UNED

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra organiza el viernes 6 de febrero, de 18.30 a 20.30 horas, una charla-coloquio sobre la «Regularización extraordinaria de personas migrantes en España (2026): claves, requisitos y derechos», con posibilidad de asistencia online o en directo.

