Charla sobre Castelao esta tarde en Marín
El Club de Opinión Portocelo organiza una conferencia-coloquio conmemorativa del 140 aniversario del nacimiento de Castelao. Es hoy jueves, a las 20.00 horas en el Museo Manuel Torres de Marín a cargo de Adolfo Muiños Sánchez, exalcalde de Concello de Rianxo, licenciado en Pedagogía y diplomado en Magisterio por la USC. La asistencia será libre hasta completar el aforo.
