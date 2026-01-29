Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Charla sobre Castelao esta tarde en Marín

El Club de Opinión Portocelo organiza una conferencia-coloquio conmemorativa del 140 aniversario del nacimiento de Castelao. Es hoy jueves, a las 20.00 horas en el Museo Manuel Torres de Marín a cargo de Adolfo Muiños Sánchez, exalcalde de Concello de Rianxo, licenciado en Pedagogía y diplomado en Magisterio por la USC. La asistencia será libre hasta completar el aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents