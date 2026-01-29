Charla sobre Castelao esta tarde en Marín

El Club de Opinión Portocelo organiza una conferencia-coloquio conmemorativa del 140 aniversario del nacimiento de Castelao. Es hoy jueves, a las 20.00 horas en el Museo Manuel Torres de Marín a cargo de Adolfo Muiños Sánchez, exalcalde de Concello de Rianxo, licenciado en Pedagogía y diplomado en Magisterio por la USC. La asistencia será libre hasta completar el aforo.