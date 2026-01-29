La cámara portuguesa de Covilhã analiza el modelo de Pontevedra

Cerca de cuarenta personas forman parte de la delegación de la Cámara Municipal de Covilhã que ayer visitó la ciudad de Pontevedra para aplicar en la localidad portuguesa algunas de las medidas del modelo urbano local. La delegación fue recibida por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y junto con su homólogo luso, repasó algunos de los hitos de la transformación urbana en las dos últimas décadas, en materia de movilidad y seguridad vial.