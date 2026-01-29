Una avería eléctrica deja sin luz a cientos de vecinos en varias zonas de Sanxenxo

Una avería eléctrica registrada en Sanxenxo dejó a cientos de vecinos sin luz en varias áreas del municipio. Según los afectados, el corte se registró al menos en la parroquia de Vilalonga, en Nantes y en la zona de Miraflores, pero podría reproducirse en otros puntos ya que también hubo problemas en el municipio vecinos de O Grove.

Por su parte, el Concello de Ponte Caldelas denunció ayer que la estación base de esa zona «lleva averiada desde o día 23, dejando a los vecinos sin internet ni cobertura» de teléfono móvil de Movistar».

Se añade que «desde el Concello se contactó con la operadora sin obtener plazos para la reparación.

Esta situación se produce pocos días después de que el alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentara una reclamación formal ante las compañías Movistar y Orange por la caída del servicio de telecomunicaciones que afecta al municipio desde unos día atrás, con una incidencia especial en las parroquias de Quireza, Tomonde, Castro, Aguasantas y Valongo.

El alcalde se dirigió a los vecinos a través de las redes sociales, donde dejó constancia de que la prestación y mantenimiento de estos servicios no es una competencia municipal, sino responsabilidad exclusiva de las operadoras de telecomunicaciones. No obstante, ante las numerosas quejas decidió actuar y presentar los correspondientes escritos de protesta.