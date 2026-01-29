Acto do BNG sobre «Abrir Marín ao mar»

O BNG celebrará mañá venres, ás 20.00 horas, no Museo Municipal Manuel Torres, o acto público «Abrir Marín ao mar, recuperar o noso», para explicar o seu proxecto con Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, e Lucía Santos, voceira do BNG de Marín. Rego abordará o papel das institucións estatais, mentres Santos explicará a posición e as propostas do BNG para a vila.