Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Acto do BNG sobre «Abrir Marín ao mar»

O BNG celebrará mañá venres, ás 20.00 horas, no Museo Municipal Manuel Torres, o acto público «Abrir Marín ao mar, recuperar o noso», para explicar o seu proxecto con Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, e Lucía Santos, voceira do BNG de Marín. Rego abordará o papel das institucións estatais, mentres Santos explicará a posición e as propostas do BNG para a vila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents