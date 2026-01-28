Visita al SEK de treinta profesores de la USC

El SEK Atlántico recibe mañana a un grupo de treinta profesores de países hispanoamericanos que están participando en un master que imparte la USC. Vienen a Pontevedra para visitar el colegio y la Facultade de Educación del campus de Pontevedra. Lo harán acompañados por el doctor Agustín Dosil, catedrático emérito de la USC.