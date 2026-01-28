El TSXG obliga a Poio a cubrir la plaza de inspector de la Policía Local

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a los servicios jurídicos de CSIF Pontevedra y obliga al Concello de Poio a reanudar y culminar el proceso selectivo para cubrir una plaza de inspector de la Policía Local.

La plaza fue incluida en la Oferta de Empleo Público de 2017 y las bases del proceso se publicaron en 2020. En mayo de 2023 se hizo pública la lista definitiva de aspirantes, con un único candidato, quedando pendiente únicamente la realización de las pruebas finales.

Mientras el proceso permanecía sin resolverse, el Concello nombró al candidato como inspector jefe en situación de interinidad, manteniéndolo en ese régimen de forma prolongada.

Posteriormente, una denuncia penal presentada por un tercero contra ese nombramiento llevó al Concello a paralizar el procedimiento por motivos de seguridad jurídica, a pesar de que la denuncia no afectaba al proceso selectivo en sí.

La denuncia fue finalmente archivada por los tribunales, que confirmaron la legalidad del nombramiento.Sin embargo, una vez archivada la causa, el Concello no reanudó el proceso selectivo ni fijó fecha para las pruebas pendientes. Cuando el aspirante solicitó que se continuara el procedimiento, el gobierno local respondió alegando que el proceso estaba caducado por el transcurso del plazo de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza este planteamiento y considera acreditada que la demora del proceso fue provocada por la propia Administración, que no puede invocar una caducidad derivada de su propia inacción.

Además, la Sala reprocha que el Concello de Poio sí culminara otros procesos selectivos correspondientes a la misma OEP de 2017, mientras mantenía paralizado este sin motivación objetiva ni técnica, incurriendo en un trato desigual y arbitrario. Por ello, obliga al Concello de Poio a reanudar el proceso, fijar las pruebas pendientes y culminar la cobertura definitiva de la plaza.

El alto Tribunal destaca que no existe perjuicio alguno para terceros, al tratarse del único aspirante admitido, lo que permite conservar los actos administrativos ya realizados y continuar el proceso sin necesidad de reiniciarlo.

Por otra parte, el TSXG advierte de que mantener durante años a un trabajador en situación de interinidad, mientras se bloquea injustificadamente el proceso destinado a cubrir la plaza de forma definitiva, supone un abuso de la temporalidad y un fraude de ley, contrario a los principios de estabilidad en el empleo público y a la normativa europea.

Desde CSIF Pontevedra se valora muy positivamente esta resolución, que refuerza la defensa de los derechos de los empleados públicos frente a la “ineficiencia burocrática y la utilización arbitraria de la normativa”.

CSIF recuerda, además, que el Concello de Poio, por su población, está legalmente obligado a disponer de un puesto de inspector de Policía Local, por lo que "su inacción no solo perjudicaba al trabajador afectado, sino que suponía un incumplimiento de sus obligaciones en materia de organización y seguridad pública".

El sindicato reafirma su compromiso de seguir defendiendo, por la vía judicial cuando sea necesario, el derecho a procesos selectivos transparentes, ágiles y ajustados a los principios de legalidad, igualdad, mérito y estabilidad en el empleo público.