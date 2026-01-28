Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas

En 2015 el Puerto de Marín superaba por vez primera los dos millones de toneladas movidas. Desde entonces ha superado siempre esa barrera y su próximo objetivo es consolidarse por encima de los 2,5 millones, una cifra que solo se ha logrado en tres ocasiones: 207, 2018 y 2024, año este último en el que se logró el récord absoluto de los muelles marinenses con casi 2,6 millones.

El último ejercicio, 2025, se cerró muy cerca de los 2,3 millones, según los datos publicados ayer por Puertos del Estado, red a la que pertenece la terminal de Marín. Es el undécimo año consecutivo por encima de los dos millones, si bien ha supuesto una caída de casi el 11% con respecto al ejercicio anterior, debido sobre todo al descenso de uno de sus tráficos clave, la de graneles sólidos, al rozar un total de 1,1 millones de toneladas, un 20% menos de los 1,4 millones del anterior.

Pese a ese descenso, se ha constatado un aumento del número de buques atracados a sus muelles a lo largo del año, 524, un total de 38 más que en 2024 y la cifra más alta desde 2017, cuando se contabilizaron 549. En parte se debe ala diversificación de tráficos. Tal y como destaca la Autoridad Portuaria, «la mercancía general, tanto en contenedor como la no contenerizada, alcanzó la cifra de 1.175.291 toneladas, manteniendo un equilibrio entre ambos tipos de mercancía. En este sentido, con respecto al ejercicio anterior, se ha incrementado la mercancía general convencional, alcanzando una subida de cerca de un 6% y posicionándose como uno de los motores del crecimiento del puerto».

Añade que «de forma detallada, en mercancía en contenedor destaca el crecimiento observado en conservas, frutas, piensos y otros productos alimentarios. Además, en lo que respecta a mercancía general no contenerizada, también se han obtenido incrementos en material de construcción, pescado congelado y productos siderometalúrgicos».

El apartado internacional se mantiene en niveles muy elevados. El 94% de toda su mercancía corresponde a tráfico exterior, con 1.573.000 toneladas de importaciones (el 68% del total) y 592.00o de exportaciones, el 26% restante. Y es que el Puerto de Marín mantiene las relaciones comerciales con puertos de 130 naciones, según la Memoria de 2024, la última disponible. Cinco de ellos concentraron en ese ejercicio. Se trata de Brasil, Países Bajos, Ucrania, Alemania y Polonia, que sumaron algo más de un millón de toneladas, lo que supone casi el 50% de toda la actividad exterior internacional de los muelles marinenses en 2024. En general son los mismos destinos y orígenes que el año anterior, si bien llama la atención la caída de destinos u orígenes tradicionales en anteriores ejercicios como Francia, Lituania o Dinamarca, por ejemplo.

Como es habitual, Brasil encabeza el listado, con 331.000 toneladas (94.000 menos que doce meses antes) y lo hace con notable diferencia ya que Países Bajos, que figura de nuevo en segundo lugar, con 175.000 toneladas. El tercer puesto de la lista del pasado ejercicio lo ocupaba Ucrania, que repite puesto, al pasar de 121.000 a más de 174.000 toneladas, en especial graneles sólidos (cereal). Repite ese tercer lugar y con notable crecimiento, lo que pone de manifiesto que la invasión rusa de ese país, iniciada en febrero de 2022, no ha truncado el comercio con Ucrania, uno de los principales “graneros” de los que se nutre el puerto pontevedrés de cereales. De hecho, de las 174.349 toneladas movidas con los muelles ucranianos, todas fueron de importación. Estos tres países superaron la barrera de las cien mil toneladas, junto con Reino Unido (122.528), mientras que otras terminales tradicionales, como China o Perú, se sitúan por debajo de las 72.00 toneladas. Llama la atención el aumento de Rumanía (82.000) y Corea (más de 40.000).

Por otra parte la Autoridad Portuaria ha planteado ya la adjudicación, a una multinacional de origen francés, la ejecución del proyecto de «mejora de la sostenibilidad en los muelles de pesca y la lonja del puerto de Marín: instalación de autoconsumo fotovoltaico».

Se trata de una actuación adjudicada por 664.000 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. El puerto continúa así ejecutando fondos europeos para realizar importantes inversiones de mejora en las instalaciones del sector pesquero, como la nueva cubierta de la lonja o la renovación de pilares articulados.

En este nuevo proyecto, se prevé la implantación de una instalación fotovoltaica en la cubierta de la lonja para generación de energía eléctrica. Con ello se pretende obtener una considerable mejora de la eficiencia energética y autoconsumo, reduciendo además las emisiones atmosféricas. Recientemente finalizó la obra de mejora del alumbrado interior de las instalaciones de su sede.

Nogar lleva la inteligencia artificial a sus terminales portuarias

Galigrain, empresa del Grupo Nogar, con sede en el Puerto de Marín y especializada en la gestión de graneles agroalimentarios y otras mercancías, ha iniciado el despliegue de una plataforma de inteligencia artificial para mejorar la operativa en sus terminales portuarias. El proyecto permitirá mejorar hasta en un 20% indicadores como los tiempos de operación y el consumo energético de la maquinaria, gracias a una planificación más ajustada de los recursos.

La nueva tecnología informática se denomina GAL-PIA y combina los datos que se generan a diario en las terminales con los algoritmos de inteligencia artificial para anticipar incidencias, reducir tiempo de espera y coordinar de forma más eficaz los recursos disponibles. La herramienta digital ofrece a los equipos de operaciones una visión más precisa de lo que ocurre en muelles y almacenes, lo que permite la toma de decisiones con mayor rapidez y anticipar posibles desajustes antes de que se traduzcan en colas o retrasos.

El sistema comenzó a desarrollarse en febrero de 2025 y se encuentra en una fase avanzada de implantación en el Puerto de Marín, donde la compañía concentra una parte relevante de su actividad logística. Diseñada específicamente para la gestión de graneles en terminales portuarias, la compañía prevé extender esta operativa de forma progresiva al resto de terminales del grupo.La inversión total del proyecto de I+D+i supera los 600.000 euros y está cofinanciada por el Igape, con el respaldo de los fondos europeos NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La inversión y desarrollo del Grupo Nogar a proyectos de innovación también aplica la inteligencia artificial a otros ámbitos de su actividad, como el proyecto smartstore (tienda inteligente) para la carga, descarga y almacenamiento de graneles, piensos, productos congelados y cargamentos de aluminio.