El temporal no da tregua al mercado

La borrasca «Joseph» afecta en tierra, pero lo hace con todavía más importancia si cabe en el mar. Muchas embarcaciones pesqueras no han podido salir al agua a causa del temporal de los últimos días. Esto provoca que mercados como el de Pontevedra abran sus puertas con la mayoría de los puestos que ofrecen pescado y marisco habitualmente cerrados.

Son solo unos pocos los que deciden acudir a la plaza y, un gran porcentaje, lo hacen de capa caída y con una variedad de género «mucho más reducida de lo habitual», expresa Andrea Silva, una de las responsables del puesto de Pescados Elisa Portonovo.

Silva señala que el arranque de año está siendo «complicado». Acusa la habitual cuesta de enero, a la que se están sumando «las malas condiciones meteorológicas e incluso la huelga del pasado día 12 por la nueva normativa de la Unión Europea».

«Llevamos un invierno horrible, prácticamente todo enero así», cuenta, esperando que «lo gordo ya haya pasado» y cruzando los dedos «para que la situación mejore en los próximos días».

Los puestos de pescado del Mercado de Abastos de Pontevedra prácticamente vacíos. | Gustavo Santos

A pesar de esta crítica circunstancia, cuenta que hay algunas embarcaciones que sí pueden salir al mar en sus zonas de pesca habituales, por lo que «aunque la gente pueda pensar que no hay pescado, algo siempre tenemos», indica.

Sobre la supervivencia en el mercado, cuenta que «un día se aguanta, pero se nota a partir del segundo y el tercero», en términos de facturación durante el temporal, el cual «no está dejando mucha tregua».

No obstante, no todo son malas noticias en la plaza pontevedresa, puesto que, al tratarse de trabajadores autónomos, depende del puesto, pero «hay quien aprovecha para cogerse unos días», ya que, en estas condiciones, «es lo que hay».

Pescados y mariscos Cachadas es otro de los pocos puestos que, pese a las malas condiciones meteorológicas, ha mostrado su puesto hasta arriba con una notable variedad de especies durante estos últimos días.

Noticias relacionadas

Buscando otras alternativas, desde el puesto aseguran que «muchos entran al mercado a realizar otras compras y se dan cuenta de que sí que hay pescado», garantiza Antía Pesqueira, desde el stand de Cachadas. Además, pese a la escasez de oferta de alimentos procedentes del mar, confiesa que «sigue entrando mucha gente al mercado porque aquí hay carnicería y frutería de muy buena calidad», por lo que afirma que al final pasan y «aprovechan para llevarse algo de pescado».