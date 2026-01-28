Telmo Martín reorganiza su gobierno y asume las áreas de urbanismo y vivienda

La corporación municipal de Sanxenxo vuelva a moverse. Si hace unas semanas eran María Deza (PP) y Fran Leiro y Tamara Castro (BNG) los que abandonaban el Concello, ahora el PP registra una nueva baja, la de Paula Martínez, que entregó ayer su acta como concejala por motivos personales. Ya tomaron posesión en su día Arabela Deza (PP) y Estrella Martínez y Adrián González (BNG), en breve entrará en la corporación el popular Óscar Vilar.

Estas dos bajas en el equipo de Telmo Martín ha llevado al alcalde a reajustar el gobierno local y será el propio regidor el que asuma dos áreas clave, las de Planificación Urbanística y Vivienda que antes dirigía María Deza, ahora directora de la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta.

El gobierno local explica que «encara la recta final de su mandato» hasta mayo de 2027, « con un ajuste en su organigrama», El equipo de gobierno agradece la labor y dedicación de Martínez durante estos años al frente del área de Hacienda, Economía y Personal.

A partir de ahora, el alcalde, Telmo Martín, asumirá la competencia de Planificación Urbanística y Vivienda, y la Concejalía de Hacienda, Economía y Personal será ocupada por Arabela Deza que se pone el frente de Hacienda. Por su parte, Óscar Vilar, que entrará en el grupo de gobierno tras la salida de Paula Martínez, se encargará de Economía y Personal. Otro de los cambios en las áreas de trabajo es el de Elena Torres que pasará a ocupar la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Xoán Pérez que asumirá la de Cultura y Eventos.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el edil de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, ocupará la primera Tenencia de Alcaldía; la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, será la nueva portavoz del gobierno y la segunda teniente de alcalde, y el concejal de Turismo, Juan Deza, será el tercer teniente de alcalde. Natividad Parada se mantiene al frente de Educación y Yago Torres, en Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente.