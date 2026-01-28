El sindicato policial Jupol denuncia «promesas incumplidas» en el homenaje a policías jubilados en Pontevedra

El sindicato policial Jupol en Pontevedra acusa a la Jefatura de la Comisaría Provincial de incumplir por segundo año el compromiso de homenajear a los policías jubilados con motivo del aniversario de la Policía Nacional, que se conmemoró el 13 de enero. Según el comunicado, el comisario jefe provincial, Juan José Díez Jiménez, se había comprometido con las organizaciones sindicales -«consta en actas», sostiene- a organizar el acto y entregar diplomas a los agentes retirados durante el último año.

La organización afirma que ninguna comisaría de la provincia acogió este año el acto institucional del 202 aniversario y que el único homenaje se celebró el 15 de enero en A Coruña, en Lonzas. También recuerda lo ocurrido el 13 de enero de 2025 en Vigo, cuand, según Jupol, a una decena de jubilados no se les permitió el acceso a la comisaría durante los actos de inauguración de la Plaza de la Policía Nacional.

Paco, 43 años de servicio

El comunicado pone rostro a la queja con el caso de Paco (Francisco Martínez), al que sitúan como ejemplo de una generación incorporada al cuerpo a principios de los años 80 y con trayectoria en destinos complejos. Jupol afirma que este agente se despide tras 43 años de servicio, con experiencia en patrulla, investigación y atención a víctimas de violencia de género, entre otros ámbitos.

Paco Martínez, con su diploma en los exteriores de la comisaría de Vigo. / Jupol

Los representantes provinciales Francisco Martínez Pereira y Asunción Herrero de León denuncian que los retirados son tratados «como si nunca hubiesen prestado servicio» y critican que la entrega del título se haga de forma fría, «por un mostrador». En contraste, el sindicato cita un acto en León en el que se definió a los jubilados como «veteranos honorarios» y se destacó que su experiencia «sigue siendo un referente para las nuevas generaciones».