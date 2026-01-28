Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Siete rutas ornitológicas por las Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra lanza un programa de siete rutas ornitológicas hasta diciembre con recorridos guiados: «Voando nas Rías Baixas». La primera ya está completa, pero todavía quedan por completar las siguientes en las Brañas de Xestoso, A Lanzada, A Mexilloeira o la de Combarro-Lourido, entre otras. La organización pone a disposición de los participantes una guía, unos prismáticos y dos telescopios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents