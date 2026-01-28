Siete rutas ornitológicas por las Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra lanza un programa de siete rutas ornitológicas hasta diciembre con recorridos guiados: «Voando nas Rías Baixas». La primera ya está completa, pero todavía quedan por completar las siguientes en las Brañas de Xestoso, A Lanzada, A Mexilloeira o la de Combarro-Lourido, entre otras. La organización pone a disposición de los participantes una guía, unos prismáticos y dos telescopios.