‘Rutas dos Museos’ por el Barbanza

Amigos de las ‘Rutas dos Museos’, promovida desde el Club de Opinión ‘Portocelo’ de Marín iniciaron el domingo un nuevo ciclo de rutas culturales con destino en la comarca del Barbanza, donde visitaron el Centro Social de Boiro, el Pazo de Goians, la Casa Finca de las Camelias, el Museo Arqueológico do Barbanza y los Castros de Neixon.