Ruta para reivindicar los humedales

Vaipolorío se suma un año más al Día Mundial de los Humedales con una visita guiada a As Brañas del río Tomeza programada para el próximo lunes. La salida será desde puente de A Condesa, con un paseo de diez minutos hasta el enclave. Gonzalo Sancho explicará la riqueza biológica del humedal. La actividad, en plena Candeloria, durará cerca de dos horas.

