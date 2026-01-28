El referente mundial en Hepatología Ramón Bataller habla este jueves en Pontevedra sobre alcohol y salud

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acogerá este jueves, 29 de enero, una jornada centrada en la relación entre hígado y alcohol, con la participación del profesor Ramón Bataller, hepatólogo e investigador, jefe del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona y referente internacional en la enfermedad hepática asociada al alcohol.

El profesor Bataller liderará una sesión matinal dirigida a profesionales sanitarios y un encuentro por la tarde abierto a toda la ciudadanía. Esta actividad está impulsada por el servicio de Aparato Dixestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, a través del Grupo de Investigación IDARA, adscrito al Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur y a la Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur.

La programación de la mañana comenzará a las 8.15 horas en el salón de actos del Hospital Montecelo, con la clase magistral titulada “Cómo combatir la enfermedad hepática relacionada con el alcohol: una aproximación integral”. Esta primera sesión con el experto será de acceso libre sin registro, abierta también a profesionales externos al CHOP. A continuación, entre las 09.30 y las 11.00 horas, se desarrollará un encuentro en aulas habilitadas en el hospital Montecelo, destinado a facilitar un intercambio más próximo con profesionales interesados. Las personas que deseen solicitar un encuentro presencial con el experto pueden escribir un correo electrónico a grupo.idara@iisgaliciasur.es.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, el Liceo Casino de Pontevedra acogerá en su sede social de la calle Manuel Quiroga el evento “Pontevedra, ¿sabemos dar de beber a quién pasa? Alcohol y salud: una mirada experta”, también de entrada gratuita sin registro. Consistirá en una charla abierta con el profesor Ramón Bataller y con agentes sociales de Pontevedra, moderada por el jefe de servicio de Aparato Dixestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el doctor Juan Turnes. En esta sesión participarán también representantes de Alcohólicos Anónimos. Este encuentro en el Liceo Casino de Pontevedra se cerrará con un taller y degustación gratuita de cócteles sin alcohol.

Pontevedra epicentro del debate en salud

La jornada de este jueves inaugura el ciclo “Pontevedra, ¿quién pasa? 6 expertos en salud, 6 meses”, una iniciativa de conexión clínica en hepatología y gastroenterología que continuará en los próximos meses. En febrero, el programa abordará la pancreatitis aguda, con la participación del doctor Enrique de Madaria, gastroenterólogo especializado en páncreas, coordinador de la Unidad Biliopancreática del Hospital General Universitario Dr. Balmis y profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la coordinación local del doctor José Mera. Ya el próximo mes de marzo, este ciclo se centrará en la patología hepática metabólica -denominada “hígado graso”-.

Además, en pasadas fechas el servicio de Digxestivo del CHOP, a través de su Grupo de Investigación IDARA, lanzó el primero de una serie de videopodcast formativos en los que invitaron a los mejores expertos internacionales en inteligencia artificial y salud. Este contenido puede visitarse en el canal de Youtube @GrupoIdara o en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=R315CQJa-5g&t=2671s