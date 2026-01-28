Rebordelo festexa o sábado a San Brais

A Comisión de Festas de San Blas (San Brais) de Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade, fixo público o programa lúdico-festivo que se desenvolverá o sábado 31 de xaneiro, cunha ampla programación relixiosa, cultural, musical e gastronómica pensada para todos os públicos. Haberá unha degustación de fabada de balde para todas as persoas asistentes unha carpa con calefacción.