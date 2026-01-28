El Principal acoge cuatro sesiones que unen el cine y la salud mental

El cine y la salud mental se unen en la cuarta edición del ciclo «O oficio de vivir», presentado por la concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, y la representante de Taller Abierto, África Martínez. La iniciativa propone cuatro sesiones en el Teatro Principal, desde las 19.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, y un coloquio posterior guiado por Suso Novás y otros especialistas.

Gulías defendió el cine como herramienta de ocio, pero también «de reflexión», capaz de abrir debates sobre preocupaciones presentes en la vida cotidiana. La edil recordó, no obstante, que la protección real de la salud mental pasa por «un sistema sanitario público robusto y la competencia ajena al ámbito municipal». Aunque valoró a su vez el ciclo como un espacio útil para «poner en común» inquietudes vecinales a partir de una película.

El programa arrancará el próximo miércoles con el documental «Estado de malestar» y el jueves se proyectará «O lado bo das cousas». Para el día 11, «A habitación» abordará el trauma con Ana Cris. El cierre llegará el 12 con «Her» y el psiquiatra Mariano Hernández. La organización destaca la alta asistencia en las pasadas ediciones.