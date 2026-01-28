Poio pide la comarcalización del parque de Bomberos de Pontevedra para que atienda a otros municipios

La corporación municipal de Poio ha acordado por unanimidad solicitar la comarcalización del parque municipal de bomberos de Pontevedra y, "de este modo, garantizar que pueda atender las emergencias y reducir el tiempo de espera en el municipio". Fue durante la sesión plenaria del mes de enero, en la que el alcalde, Ángel Moldes, propuso una enmienda a la moción presentada por los socialistas respeto a las emergencias en Poio.

El parque pontevedrés, sufragado solo con fondos del Concello de la capital, únicamente atiende semergencas dentro de su termino municipal salvo que su presencia en otros municipios sea imprescindible o urgente, de modo que no acude habitualmente a incendios en Poio o Marín si no hay riesgo para las personas. Sin embargo, su sede se ubica en terrenos de Poio, tras la última revisión de los límites con Pontevedra, a pocos metros de lugares como A Barca o A Caeira.

El Concello de Pontevedra no se opone a su comarcalización siempre y cuando la necesaria ampliación de medios humanos y materiales sea financiada por los demás municipios o la Diputación, sin cargar los gastos en las arcas de la ciudad.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, señala que "este gobierno local, como ya hizo cuando estaba en la oposición, reclama y defiende la comarcalización del parque de bomberos de Pontevedra" y emplazó en el pleno al resto de grupos “a defender por fin lo mismo que reclaman los vecinos, que es que los bomberos de Pontevedra realicen servicios en nuestro municipio”.

En esta línea, apuntó que “ese parque presenta una situación paradójica, ya que, pese a estar situado en término municipal de Poio y resultar el más próximo a las zonas limítrofes de nuestro municipio, no presta servicio salvo circunstancias excepcionales”. Por el contrario, en las emergencias que se producen en Poio deben actuar los bomberos del GES de Sanxenxo o del parque comarcal situado en Ribadumia, con un tiempo de desplazamiento de entre 20 y 30 minutos, respectivamente. Tanto a unos como a otros profesionales, el alcalde agradeció su trabajo e implicación en cada una de las emergencias que se producen en el municipio.

Moldes recordó que Poio no tiene competencias en materia de emergencias al ser un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes y que ya hubo intentos para avanzar en la comarcalización del parque de bomberos de Pontevedra en el año 2018, un intento “fallido” al encontrar el rechazo del anterior gobierno de la Diputación de Pontevedra y, incluso, del Concello de Poio. Con todo, avanzó que, en la actualidad, el gobierno provincial" ya está manteniendo conversaciones muy positivas” con el Concello de Pontevedra para dar un nuevo impulso a la comarcalización del parque local de la ciudad.

Entre los puntos aprobados se incluye que el alcalde asuma la responsabilidad directa en la situación actual y lidere de manera inmediata una reclamación institucional formal ante la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia; apoyar la comarcalización de los parques de bomberos impulsada por la Xunta, la Fegamp y las diputaciones provinciales, colaborando dentro de lo posible en las acciones del grupo de trabajo por las emergencias; proponer que, una vez comarcalizado, el parque de Pontevedra atienda de manera preferente las emergencias producidas en las parroquias más próximas; exigir a la Diputación que adopte de manera urgente las medidas necesarias para cubrir las vacantes existentes; e instar a la Xunta de Galicia a evaluar de manera inmediata la cobertura real de la comarca y garantizar que ningún ayuntamiento quede sin atención efectiva.