Poio anuncia «gratas sorpresas» para la próxima edición de Fitur

El Concello de Poio hizo ayer un balance «muy positivo» de la presencia del municipio en Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo que se celebró en Madrid entre los días 21 y 25 de enero. El alcalde, Ángel Moldes, destacó la «buena acogida» de la presentación ‘Combarro-Poio: Pobo Máxico’, celebrada en el stand de la red Pueblos Mágicos de España, y que contó con un vídeo promocional mostrando un destino «completo y único para descubrir todo el año».

Además, subrayó el «atractivo del espacio promocional permanente instalado por el Concello en la avenida principal del recinto, junto al stand de Galicia, que atrajo la atención de numerosos asistentes». Citó datos oficiales, que cifran en más de 255.000 los asistentes a la edición de este año, e indicó que «un buen número de ellos descubrió redescubrió Poio», ya que el tótem promocional estuvo instalado durante los cinco días de la feria. Además de en el expositor municipal, los visitantes también obtuvieron información sobre Poio en el propio stand de Galicia, donde cómo cada año, el material informativo sobre Poio es de los más demandados.

Agradeció la colaboración de Xunta y Diputación, así como el trabajo de los profesionales y empresas poienses presentes en Madrid, y confirmó la asistencia a Fitur 2027 donde «creemos que Poio va a dar una grata sorpresa».

Moldes explicó que la delegación de Poio, en la que también participó la concejala de Turismo, Rocío Cochón, mantuvo reuniones a lo largo de dos días con empresas y entidades del sector, nacionales e internacionales, con las que se estudiaron posibles colaboraciones y acuerdos, y se establecieron contactos que continuarán en los próximos meses.

Así, representantes del municipio tomaron parte en las presentaciones de las campañas de Turgalicia, Turismo Rías Baixas e iniciativas como el Camino del Litoral o la Rías Baixas Film Commission, de las que Poio forma parte. Además, también recabaron ideas en secciones de la Feria destinadas a la formación y la transformación tecnológica, como Fitur Know-How.

Noticias relacionadas

Finalmente, anunció que este balance, junto a otros asuntos, se trasladará a los representantes del sector en la próxima reunión de la Mesa de Turismo de Poio, que se celebrará el 20 de febrero. Este órgano reúne cerca de treinta representantes de las actividades turísticas, administraciones, grupos políticos y el tejido social y económico del municipio.