O Tenorio Fútbol Sala ten nova equipación

Cerdedo-Cotobade presentou a nova equipación do Tenorio Fútbol Sala, nun acto celebrado no pavillón de Tenorio e que serviu non só para dar a coñecer a nova indumentaria do club, senón tamén para poñer en valor a identidade, o patrimonio e a paisaxe do municipio como elementos integradores do proxecto deportivo.

