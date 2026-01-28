O Tenorio Fútbol Sala ten nova equipación
Cerdedo-Cotobade presentou a nova equipación do Tenorio Fútbol Sala, nun acto celebrado no pavillón de Tenorio e que serviu non só para dar a coñecer a nova indumentaria do club, senón tamén para poñer en valor a identidade, o patrimonio e a paisaxe do municipio como elementos integradores do proxecto deportivo.
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- «Los domingos» triunfa en los Feroz con cinco galardones y «Sirat» se queda en dos
- La nieve, a las puertas de la ciudad
- Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
- El cine español se luce en la ciudad
- Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en una oficina de Pontevedra
- Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra
- Pontevedra, reconocida ciudad Feroz