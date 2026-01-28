O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra homenaxeará a Luz Gallego e Manuel Bragado
A libreira xubilada, coñecida popularmente como Nenuca, formou parte da organización das primeiras edicións do evento
O editor de figuras como Fina Casalderrey e Ledicia Costas vén de coñecer que o seu libro «Dona Carme» é un dos 20 premiados pola Fundación Cuatrogatos de Miami
O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra quenta motores para a súa próxima edición, a número 27, que abrirá as súas portas o 6 de marzo e se prolongará ata o día 22. O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, confirmou este mércores os nomes das persoas homenaxeadas este ano: a libreira Luz Gallego, coñecida popularmente como «Nenuca», e o editor Manuel Bragado, dúas figuras «clave» nunha visión do libro entendida como unha cadea colectiva que vai «das editoriais ás librarías».
A elección, explicou o edil nacionalista, responde a unha idea ampla do que significa un libro e do que supón crear comunidade arredor da lectura: «O libro é algo moito máis amplo que o traballo dunha única persoa escribindo ou que o goce dunha única persoa lendo», sinalou durante a intervención inicial, engadindo que, «nesa cadea, que comeza nas editoriais e remata nas librarías, o Salón quere recoñecer todo o traballo que hai detrás” e poñer o foco en profesionais que contribúen a facer medrar o ecosistema lector.
No caso de Luz Gallego, Nenuca, a organización quixo destacar a súa traxectoria e o seu papel como figura de referencia en Pontevedra a través da librería Seijas. Lembrouse que, xunto ao seu equipo, conseguiu transformar unha papelería de orientación máis técnica nunha libraría de referencia, especialmente no eido da literatura infantil e xuvenil.
A homenaxe pretende, así, reivindicar o valor das librarías que recomendan e orientan, como establecementos «que escollen por nós» e que axudan a navegar «ese mar inmenso de títulos» no que con frecuencia lectoras e lectores poden perderse.
A organización subliñou tamén outras facetas da homenaxeada, como a súa participación como colaboradora do Salón desde practicamente os seus inicios, a súa implicación en iniciativas culturais locais e a súa contribución á dinamización do sector a través da Feira do Libro, así como a «xenerosidade» coa que desenvolveu sempre o seu oficio.
Pola súa banda, Manuel Bragado foi presentado como unha figura «capital» da literatura galega vinculada á edición, á docencia e ao activismo cultural, con implicación en proxectos educativos e na renovación pedagóxica. Na súa intervención, Bragado lembrou a relevancia do Salón como espazo de visibilización do libro galego e apuntou a posibilidade de que Pontevedra dea un paso máis e aspire a ser recoñecida como cidade da literatura no marco do programa de Cidades Creativas da UNESCO, apoiándose no tecido local de librarías e nunha identidade urbana «amable coa lectura».
O editor de figuras como Fina Casalderrey, Agustín Fernández Paz, Xabier DoCampo e Ledicia Costas, entre outros, vén de coñecer que o seu libro infantil «Dona Carme», publicado por Triqueta Editores, foi incluído na lista dos 20 títulos premiados pola Fundación Cuatrogatos, con sede en Miami. Segundo se detallou, ao certame concorreron este ano 1.602 proxectos de 201 editoriais procedentes de 16 países. A organización subliñou o dato como motivo de orgullo para a edición en Galicia, pois entre os 20 recoñecementos hai dous libros editados no país: «Divertimentos. Juegos poéticos», de Antonio Rubio con ilustracións de Carmen Queralt, da editorial Kalandraka, e o poemario «Os nenos porcalláns» de Nacho Rubio con ilustracións de Marc Taeger, editado por Pepa a Loba.
Bragado explicou que «Dona Carme» naceu nos seus cadernos como mestre de educación infantil a mediados dos anos 80, e que co tempo foi recuperando vida en distintas edicións e ilustracións, estreando unha das súas reedicións no propio Salón pontevedrés.
