O PSOE denuncia «auga turbia» en Combarro
O PSOE de Poio trasladou onte á Comisión de Urbanismo a súa «preocupación polos episodios reiterados de auga turbia no subministro de Combarro, unha situación que xa se produciu en varias ocasións sen que, a día de hoxe, exista unha explicación clara nin solucións efectivas por parte do goberno municipal». Os socialistas solicitan «a realización inmediata de analíticas da auga e medidas necesarias para evitar que esta situación volva repetirse».
