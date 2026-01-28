O PSOE denuncia «auga turbia» en Combarro

O PSOE de Poio trasladou onte á Comisión de Urbanismo a súa «preocupación polos episodios reiterados de auga turbia no subministro de Combarro, unha situación que xa se produciu en varias ocasións sen que, a día de hoxe, exista unha explicación clara nin solucións efectivas por parte do goberno municipal». Os socialistas solicitan «a realización inmediata de analíticas da auga e medidas necesarias para evitar que esta situación volva repetirse».