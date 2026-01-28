A imaxe do Entroido de Marín, as personaxes do Enterro da Sardiña
O Concello e as asociacións implicadas presentaron o cartel e a programación completa, que arrancará o venres 13 de febreiro
A alcaldesa, o garda civil, o bispo, as viúvas… E por suposto a sardiña. Esas personaxes son as protagonistas do cartel deste ano do Entroido de Marín, no que «quixemos destacar o noso Enterro, que é Festa de Interese Turístico de Galicia, e que porá, coma sempre, o broche de ouro a unha programación entroidera chea de momentos de festa para a que xa non queda nada».
Así se expresou a alcaldesa, María Ramallo, na presentación que tivo lugar onte no Concello e na que, xunto coa concelleira de Festas, Marián Sanmartín, participaron algunhas das asociacións enroladas no Entroido: o Ateneo Santa Cecilia, a comparsa Os da Caña e Amigos dos Rapaces.
Volverán os cantos de taberna, o desfile infantil e o de adultos, a Festa do Merengue, as ludoxornadas… Todas as actividades que conforman o Entroido de Marín xunto co Enterro e ás que támen se suman os entroidos de San Xulián e o de Seixo, coa súa Burra Chirica.
Desde o Concello lembran que quedan poucos días para inscribirse nos desfi les. O prazo para ambos remata o xoves, 12 de febreiro, ás 14.00 horas. Está toda a información nas bases publicadas na web. En total, repartiranse cerca de 18.000 euros en premios.
O venres, 13 de febreiro haberá Cantos de Taberna polos bares de Marín e o sábado será o desfile Infantil. ás 16:30 horas pola Alameda, Real, Praza do Reloxo, Sol, Concepción Arenal, Ezequiel Masonni, rematando no Parque Eguren. (No caso de choiva, o desfi le cancelarase) Despois chegará a Gran Festa Infantil no Parque Eguren, con música, animación e obradoiros, e fi lloas de balde. No caso de choiva, trasladarase ao Pavillón do IES Illa de Tambo).
O domingo haberá pasarrúas das Comparsas de Marín con diferentes saídas para xuntarse na Alameda: Paparrulos, con saída dende a Barriada da Cañota;e Os da Caña, dende a Rúa Landín Pazas; Amigos dos Rapaces, na Rúa Lameira
äs 16,00 horas será a concentración de participantes do Desfi le de Adultos na Praza do Regueiro, e que discurrirá pola Praza do Regueiro, Avenida de Ourense, Praza de España, Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal, rematando no Parque Eguren coa entrega de premios. (No caso de choiva, aprazarase).
O luns 16 será o Velorio do Enterro da Sardiña no Concello, e o Enterro é o mércores, 18 de febreiro, con Velorio ás 18.00 horas con reparto de viño e pan de millo. Alameda Ás 20.00 horas en Enterro saída da Alameda, Jaime Janer, Busto de Abaixo, Docutor Touriño, Sol ata á Praza do Reloxo, onde terá lugar o pregón. Ao rematar saída por Real, Almuíña, praza de España e despedida ao mar.
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- «Los domingos» triunfa en los Feroz con cinco galardones y «Sirat» se queda en dos
- La nieve, a las puertas de la ciudad
- Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
- El cine español se luce en la ciudad
- Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en una oficina de Pontevedra
- Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra
- Pontevedra, reconocida ciudad Feroz