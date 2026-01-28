La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros

La limitación de los bonos gratuitos, los constantes retrasos e incumplimientos de horarios y otros factores podrían ser la causa que explican que la estación del ferrocarril de Pontevedra haya registrado en 2025 una importante caída de usuarios. Según los datos oficiales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el pasado año subieron o bajaron del tren en la ciudad 1.466.948 viajeros, lo que supone un descenso del 14% sobre las cifras del año anterior, cuando se alcanzó un récord de 1,7 millones de usuarios.

Esta caída se traduce en un dato muy llamativo de 235.000 usuarios menos en todo el año, es decir, una caída mensual de casi 20.000 pasajeros. Al balance general hay que añadir los apenas 2.819 usuarios del pequeño apeadero del campus universitario, tan solo 235 mensuales. Curiosamente, pese a esta baja cifra, es mayor que la de 2024, cuando se contabilizaron 2.596 pasajeros.

En total circularon por la estación pontevedresa 13.961 convoyes, de los que 2.432 eran de Larga Distancia (que transportaron a 231.193 personas) y 11.529 eran de Media Distancia, básicamente el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña, con 1.235.755. usuarios. Es en esta modalidad donde el descenso es más acusado, de casi 232.200 viajeros en total, 19.350 cada mes, lo que supone una caída del 16%.

En los últimos meses se han repetido los incidentes en los horarios y las quejas de los usuarios, pero aún así se mantiene un uso destacado de este medio de transportes

El Observatorio del Ferrocarril cifraba en el año 2013 en un total de 552.762 el número de viajeros que se subieron o bajaron de un tren de media distancia en la ciudad, en 2018, esa cifra ya había subido a 822.882 y el año 2022 se rebasa por vez primera el millón de viajeros. En concreto, eran 1.029.318, solo en media distancia, a los que habría que unir los usuarios de trayectos más largos.

En los últimos años todos los tipos de transporte han experimentado un aumento, pero los incrementos más notables se habían registrado en la media y larga distancia. Las bonificaciones a los abonos y billetes estaban detrás de este aumento ya que muchas personas se beneficiaron de las medidas del Gobierno para potenciar el transporte público, si bien esos bonos ya se limitaron el pasado año. Este balance de actividad de Adif llega en plena controversia con este tipo de transporte a raíz del accidente mortal de Adamuz (Córdoba) y otros siniestros ocurridos en muy poco espacio de tiempo.

Usuarios y colectivos piden un servicio de cercanías

Plataformas de afectados por los servicios de media distancia de Renfe, junto a instituciones como el Concello de Pontevedra y sindicatos reclaman desde hace tiempo mejores horarios y frecuencias en las líneas Vigo-A Coruña y Ourense-Santiago-A Coruña. Entienden que la puesta en marcha de las nuevas líneas de alta velocidad ha supuesto, como consecuencia negativa, la reducción de las frecuencias y horarios de los convoyes, al margen de la desaparición de los trenes de cercanías que antes comunicaban muchas más estaciones del eje ferroviario. La Plataforma de afectados por la reducción de los servicios de media distancia de Renfe solicitó en su día la recuperación del tren de cercanías, que dé un servicio específico a las localidades gallegas según las necesidades reales de sus usuarios. También el sindicato Comisiones Obreras propuso que se estudie crear un servicio ferroviario de cercanías que una las ciudades de Pontevedra y Vigo, así como la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Supondría crear un eje de cercanías «intermodal y transfronterizo» entre Galicia y el norte de Portugal. En realidad la propuesta surgió en 2021 por parte del sindicato ferroviario.