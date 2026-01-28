Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación

La CIG-Ensino inició ayer un cierre en el IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, con la intención de pasar allí la noche, con el que se retoman las movilizaciones en la enseñanza pública gallega. El sindicato explica que esta protesta forma parte del calendario convocado por la CIG y el STEG con los «martes en loita» y con la realización de cierres rotatorios en centros educativos de 14 localidades gallegas, entre ellas Pontevedra, A Coruña, Vigo, Ferrol, Compostela, Lugo, Vilagarcía, Lalín, Cangas, Ponteareas y Ourense.

Recuerda que «el profesorado acumula cinco jornadas de huelga en lo que va de curso, una intensidad de conflicto laboral que no se daba desde los años 80. Las principales reivindicaciones del profesorado pasan por la reducción de las ratios, la recuperación del horario lectivo recortado, la mejora de la atención a la diversidad mediante más personal especialista y orientativo, así como por la merma de la carga burocrática en los centros, cuestiones que afectan directamente la calidad de la enseñanza pública»

El objetivo de estos cierres rotatorios es «descentralizar el conflicto y visibilizar en las propias comarcas las principales carencias del sistema educativo público, haciendo partícipe a la comunidad educativa de las reivindicaciones del profesorado», añade la CIG, que explica que durante los encierros está previsto «celebrar asambleas abiertas, analizar demandas compartidas por profesorado, alumnado y familias, elaborar material reivindicativo y debatir sobre futuras medidas de presión dirigidas a la consellería».

Noticias relacionadas

Con «Martes en loita» se «anima al profesorado a acudir a los centros vestido de negro y con mensajes reivindicativos, así como a trasladar en las aulas y en las tutorías con las familias las problemáticas que están en la base de este conflicto laboral y social». Por todo ello, la CIG-Enseñanza hace un «llamamiento a la participación activa de la comunidad educativa en estas acciones para defender una enseñanza pública de calidad, con recursos suficientes y con respeto al profesorado, sin descartar nuevas movilizaciones más contundentes».