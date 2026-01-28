DepoPlay, el nuevo canal digital para difundir audiovisuales de la Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra lanza DepoPlay, un canal digital propio orientado a difundir contenidos audiovisuales relacionados con la actividad institucional y con la provincia. “Se trata de una nueva plataforma, que se enmarca en la estrategia de digitalización y modernización de los canales de comunicación del organismo provincial, con la que vamos a seguir avanzando en nuestra máxima de tender puentes y estar cerca de la ciudadanía”, subraya el presidente, Luis López.

“Con DepoPlay vamos a abrir una nueva vía de difusión adaptada a los hábitos actuales del consumo audiovisual”, asegura López, que explica que a partir de ahora será posible disfrutar en la plataforma tanto de eventos en directo, como de contenidos relacionados con la provincia del deporte, curiosidades, vídeos relacionados de turismo o del Museo de Pontevedra, audiovisuales sobre la acción de gobierno, pero también piezas relacionadas con la igualdad, la cultura, la lengua, el medio natural o la juventud.

De este modo, el pionero servicio de OTT, "un Netflix provincial" operativo a través del enlace https://play.depo.gal, va a centralizar la oferta de contenidos audiovisuales relacionados con la Diputación de Pontevedra y con actividades desarrolladas o relacionadas con la provincia.

DepoPlay funciona bajo demanda, tanto de emisiones en directo como de contenidos grabados, y es libre y accesible a través de diferentes dispositivos, para facilitar el consumo por parte de la ciudadanía. Además, está organizada por temas, para facilitar la visualización, y cuenta con un buscador de contenidos.