Curso de la emigración gallega desde la UNED
La UNED de Pontevedra imparte desde ayer hasta el 21 de abril de 2026 el curso «La emigración gallega al interior peninsular y a Europa (1945-1975)», en formato híbrido con horario de 18.00 a 20.00 horas. Coordinado por Rafael Cotelo e impartido por José María Leal, abordará el éxodo de la posguerra. La matrícula tiene un coste de 45 euros.
