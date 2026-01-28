Curso de la emigración gallega desde la UNED

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED de Pontevedra imparte desde ayer hasta el 21 de abril de 2026 el curso «La emigración gallega al interior peninsular y a Europa (1945-1975)», en formato híbrido con horario de 18.00 a 20.00 horas. Coordinado por Rafael Cotelo e impartido por José María Leal, abordará el éxodo de la posguerra. La matrícula tiene un coste de 45 euros.

