Cuntis pide máis medios para Emerxencias
O alcalde de Cuntis, Manuel Campos mantivo onte unha reunión de traballo co director xeral de Emerxencias Santiago Villanueva , na que trasladou a necesidade de aportar material ao servizo municipal de emerxencias para a súa labor diaria; «unha renovación de material moi necesaria para o servizo municipal que non sólo presta servizo a Cuntis senón tamén aos concellos limítrofes», lembra o rexedor.
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- «Los domingos» triunfa en los Feroz con cinco galardones y «Sirat» se queda en dos
- La nieve, a las puertas de la ciudad
- Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
- El cine español se luce en la ciudad
- Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en una oficina de Pontevedra
- Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra
- Pontevedra, reconocida ciudad Feroz