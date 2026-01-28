Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Cuntis pide máis medios para Emerxencias

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos mantivo onte unha reunión de traballo co director xeral de Emerxencias Santiago Villanueva , na que trasladou a necesidade de aportar material ao servizo municipal de emerxencias para a súa labor diaria; «unha renovación de material moi necesaria para o servizo municipal que non sólo presta servizo a Cuntis senón tamén aos concellos limítrofes», lembra o rexedor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents