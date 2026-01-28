Cuntis pide máis medios para Emerxencias

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos mantivo onte unha reunión de traballo co director xeral de Emerxencias Santiago Villanueva , na que trasladou a necesidade de aportar material ao servizo municipal de emerxencias para a súa labor diaria; «unha renovación de material moi necesaria para o servizo municipal que non sólo presta servizo a Cuntis senón tamén aos concellos limítrofes», lembra o rexedor.