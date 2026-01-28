Convocado un concurso escolar en Sanxenxo sobre el ciclo del agua

EL Concello de Sanxenxo y la empresa concesionaria del agua Espina & Delfín convocan un concurso bajo lema «Auga: Recurso, reto e/é futuro», dirigido al alumnado de 2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO): IES Vilalonga, IES Sanxenxo y CPP Abrente. El objetivo es fomentar la reflexión, la creatividad y la sensibilización del alumnado sobre la importancia del agua en el medio ambiente, el ciclo del agua, su gestión sostenible, su valor social y económico, así como la implicación de la juventud en la conservación y buen uso de este recurso vital.

En el contexto de este proyecto, ayer comenzaron a impartirse los talleres prácticos en el IES Vilalonga y Abrente, en los que se trabajaron contenidos relacionados con el ciclo integral del agua, con experimento incluido.