El Concello pide fondos para varias obras en instalaciones deportivas

El Concello de Sanxenxo ha solicitado cuatro subvenciones a través del Plan extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra por valor de casi 200.000 euros para diversas actuaciones. Una de ellas es para el acondicionamiento y ampliación de la pérgola para cubrir el graderío en el campo de fútbol de Baltar con 69.924 euros. La reparación de las gradas del campo de fútbol de Noalla por 37.388 euros y las obras en vestuarios de los campos de fútbol Noalla, Vilalonga y Portonovo por 28.449 euros completan la petición de subvenciones. En este último caso, las obras previstas consisten en el revestimiento de parte de los paramentos interiores de los vestuarios con azulejo 20x20 blanco hasta una altura de 1,50 metros, y aplicación de pintura plástica blanca en el resto del paramento, así como pintado de paramentos existentes en la zona ya alicatada, todo ello previo la limpieza de paredes, en los vestuarios de los campos de fútbol de Noalla, Vilalonga y Adina.