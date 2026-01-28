Charlas sobre el alcohol y el hígado en la ciudad

El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebra durante el día de hoy una jornada sobre la relación entre el hígado y el alcohol con el hepatólogo Ramón Bataller, jefe del Clínic de Barcelona. Habrá clase magistral a las 8.15 horas en Montecelo y, por la tarde, charla abierta en el Liceo Casino, con degustación de cócteles sin alcohol.