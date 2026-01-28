El Carnaval de Caldas incluye un pasarrúas escolar con mil personas

El Concello de Caldas de Reis va a comenzar su Entroido de 2026 repitiendo una iniciativa que estrenó el año pasado: un desfile escolar en el que participarán alrededor de mil alumnos de todo el municipio. El teniente de alcalde Manuel Fariña explica que la intención es potenciar que los niños llenen la villa de color y sean protagonistas, implicándose en una celebración que cada vez cuenta con más participación. La programación se completará con el tradicional desfile-concurso, el baile infantil, el Enterro da Sardiña y, por primera vez, con una gran fiesta en A Tafona organizada por iniciativa privada con la colaboración del Concello.

Fariña apunta que el pasarrúas escolar será el viernes 13 a las 11.00 horas y en él estarán alumnos de los centros educativos de Infantil y Primaria (CRA de Caldas, CPI Alfonso VII, CEIP San Clemente, CPR Encarnación y San Fermín), así como también de Enseñanza Secundaria, que desfilarán vestidos con sus creaciones desde la Prazuela para después recorrer la Rúa Real, Campo da Torre, Praza Sesto Casal y Rúa Porto do Río con vuelta a la Prazuela. Como broche final habrá una pequeña merienda festiva con dulces típicos del carnaval.

El mismo viernes 13, pero ya por la noche, será una de las novedades de este año: la incorporación de una fiesta de carnaval en A Tafona organizada por promotores locales, que cobrarán entrada, y en la que habrá DJ, barras y también algunas sorpresas. Según subraya el teniente de alcalde, el Concello decidió colaborar concediendo la autorización y facilitando la logística al constatar que la iniciativa iba a tener gran asistencia: la capacidad total de la carpa será de mil personas y solo en las primeras horas ya se vendieron cerca de 800 tiques.

El día central del Entroido será el domingo 15, con el desfile que repartirá un importe total de 6.190 euros entre 11 categorías, dos de ellas, las de carrozas y de mejor animación, acumulables a las nueve restantes: grupo, que incluye comparsas, fanfarrias o murgas, parejas e individuales , todas ellas en las modalidades de personas adultas e infantil, y centros educativos y anpas. El jurado valorará la animación, espectacularidad, originalidad y música en directo, otorgando tres premios por categoría de entre los 400 y los 50 euros. Los galardones se entregarán media hora después de que finalice el desfile, sobre las nueve de la noche. Al día siguiente, el lunes 16, a las 17.00 horas será tradicional fiesta infantil.