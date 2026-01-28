«Cando volves?» se sitúa como la mejor campaña de la historia

La Diputación de Pontevedra celebra el balance de «Cando volves?», su campaña turística de mayor importancia, con casi setenta millones de «impactos» tras combinar promoción tradicional y acciones con influencers en redes sociales.

Por primera vez, el interior de la provincia fue el eje de la marca Rías Baixas, con un 61 por ciento más de alcance que en 2024 (43 millones) y un 30 por ciento más que en 2023 (53,6). El interés de la campaña de promoción se tradujo en 34.500 búsquedas en internet.

La estrategia digital superó los cuatro millones de reproducciones y las redes de Turismo Rías Baixas rebasaron los 94.700 seguidores, con más del 120 por ciento de crecimiento en Instagram. La campaña suma varios premios internacionales que reconocen su creatividad e impacto.