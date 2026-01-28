BNG y PSOE ponen a Pontevedra "por encima de todo" con unos Orzamentos que superan los 100 millones de euros

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el portavoz del grupo municipal del PSdG-PSOE, Iván Puentes, firmaron este miércoles el acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, un documento económico que asciende a 103.768.000 euros, lo que supone un incremento del 5,21% respecto a las cuentas de 2025.

Lores calificó este proyecto de presupuesto como el "más grande de la historia de Pontevedra", un crecimiento que responde al aumento de la actividad económica y de los ingresos del Estado, pero también a una gestión eficiente que permitió reducir gastos financieros "porque tenemos deuda cero". El objetivo de estas cuentas es "seguir avanzando en la línea de hacer de Pontevedra un referente" y mantener unos servicios de "altísima calidad de vida". El alcalde puso en valor el entendimiento entre las dos fuerzas políticas como un "ejercicio de responsabilidad" pensando en el "interés general del vecindario". Destacó que gracias a este pacto "somos capaces, cediendo las dos partes, de llegar a un acuerdo que no paraliza la ciudad". Lores desveló que el Partido Popular y su portavoz, Rafa Domínguez, no acercaron ninguna propuesta al borrador. "Es la nada, no hay alternativa alguna, inoperancia y nada más", sentenció el alcalde, criticando que el PP se limite a "ir detrás de cualquier problema sin presentar propuestas serias y sensatas".

Las grandes cifras del presupuesto se desglosan en varios capítulos especiales

Personal:

La partida sube hasta los 29.413.859,07 euros, un incremento de 573.113,23 euros (+1,99%). Este aumento permitirá reforzar el plantel con la creación de nuevas plazas: tres agentes de policía y un inspector principal, un arquitecto, dos técnicos medios (uno para mantenimiento y otro para intervención), un ingeniero/a informático/a y un trabajador/a social.

Bienes y servicios corrientes:

Es la partida más abultada, representando el 52,71% del presupuesto total. Asciende a 54.690.930,26 euros, con un aumento de 2.872.572,66 euros (+5,54%).

Dentro de este apartado destacan:

Residuos: el contrato de residuos sólidos urbanos se incrementa en 1.289.700 euros.

el contrato de residuos sólidos urbanos se incrementa en 1.289.700 euros. Mantenimiento: el mantenimiento urbano sube 95.000 euros y el mantenimiento rural se dispara un 27,97%, alcanzando los 950.000 euros (una subida de 265.700 euros).

el mantenimiento urbano sube 95.000 euros y el mantenimiento rural se dispara un 27,97%, alcanzando los 950.000 euros (una subida de 265.700 euros). Servicios Sociales (SAF): el Servicio de Ayuda en el Hogar aumenta un 27,97%, con 598.000 euros adicionales.

el Servicio de Ayuda en el Hogar aumenta un 27,97%, con 598.000 euros adicionales. Gasto eléctrico: la partida se reduce en 1.595.000 euros gracias al ahorro energético por la instalación de LED (más del 80% del parque público renovado en el ayuntamiento). No obstante, se incrementa la iluminación de las fiestas (especialmente para Nadal) en 45.000 euros.

la partida se reduce en 1.595.000 euros gracias al ahorro energético por la instalación de LED (más del 80% del parque público renovado en el ayuntamiento). No obstante, se incrementa la iluminación de las fiestas (especialmente para Nadal) en 45.000 euros. Otros: estudios de movilidad (Avda. Compostela, calle Augusto García Sánchez), mantenimiento de colegios y fuentes, y programas de igualdad y conocimiento del monte.

Inversiones reales:

Es el capítulo que experimenta el mayor crecimiento porcentual, con una subida del 24,37% respecto a 2025, sumando un total aproximado de 15 millones de euros.

Las principales actuaciones previstas son:

Noticias relacionadas

Equipaciones y espacios urbanos: Pabellón de Monte Porreiro: 2.331.000 euros. Eficiencia energética (zona centro y norte): 2.321.000 euros. Parque da Parda: 2.119.600 euros. Mollavao y Rosalía de Castro: 1.863.300 euros. Renaturalización del río de Os Gafos: 4.209.300 euros. Rúa Casimiro Gómez: 543.500 euros.