El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorpora un mamógrafo de última generación

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorporó en el hospital Montecelo un nuevo mamógrafo de última generación que refuerza la capacidad diagnóstica de su Unidad de Mama. Se trata de un aparato dotado de una tecnología avanzada que permite agilizar el trabajo diario de la unidad, realizar exploraciones más rápidas e incrementar la seguridad y la comodidad durante las pruebas. La incorporación de esta aparataxe contribuye también a reducir exploraciones innecesarias y a optimizar el circuito asistencial.

Entre sus principales prestacione destaca la mamografía con múltiples imágenes de la mama desde distintos ángulos, que permite separar mejor el tejido mamario superpuesto y aclarar falsas lesiones, especialmente en mamas densas.

Incorpora además la mamografía con contraste, una técnica avanzada que se emplea como alternativa a la resonancia magnética en pacientes en las que esta prueba está contraindicada. El Sewrgas señala que "aunque implica una dosis de radiación ligeramente superior a la de la mamografía convencional, se mantiene dentro de los estándares de seguridad y facilita una mejor caracterización de determinadas lesiones, reduciendo esperas y pruebas complementarias".

Asimismo, esta nueva aparato posibilita obtener muestras de tejido más representativas y alcanzar diagnósticos más precisos. En algunos casos, estas biopsias pueden efectuarse con la paciente en decúbito lateral, mejorando su comodidad durante el procedimiento.

Segundo explica el radiólogo de la Unidad de Mama del hospital Montecelo, David Cascallana, "la incorporación de este mamógrafo supone un salto cualitativo en la capacidad diagnóstica y en la calidad asistencial ofrecida a las pacientes".