El área sanitaria activa un novedoso plan de mejora de atención a personas con artrosis

Es finalista en un proyecto de práctica asistencial del Ministerio de Sanidad

REDACCIÓN

Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés presentó a la ‘Convocatoria de Boas Prácticas do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 2025–2026 o Programa de abordaxe conservador da artrose de xeonllo e cadeira en Atención Primaria’, una iniciativa orientada a mejorar la atención a las personas con artrosis mediante intervenciones basadas en la evidencia científica.

La candidatura fue seleccionada como finalista a nivel autonómico, dentro de la ‘Estratexia para o Abordaxe da Cronicidade’ y en la temática de adecuación de la práctica asistencial, por lo que pasa ahora a la fase final de evaluación ante el Ministerio de Sanidad. El programa se encuentra en proceso de implantación progresiva en todos los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con el objetivo de garantizar una aplicación homogénea y accesible.

El programa prioriza el manejo no farmacológico cómo primera línea, con especial énfasis en la educación terapéutica, en la promoción de la actividad física y en la prescripción de ejercicio estructurado, orientado a la mejora de la capacidad funcional y al control del dolor. La evidencia científica actual señala que la artrosis es una enfermedad compleja en la que, junto a los factores mecánicos, intervienen mecanismos metabólicos y inflamatorios.

La fisioterapia constituye el eje central del programa. El fisioterapeuta del centro de salud de Tenorio, Guillermo Bilbao Ogando, destaca que «el ejercicio terapéutico bien pautado mejora a funcionalidad y la calidad de vida de las personas con artrosis».

