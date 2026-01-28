Años de lodo y agua cada vez que llueve angustia a vecinos de la Rúa do Santo

Los vecinos de la Rúa do Santo, en la parroquia de Lourizán, estuvieron prácticamente aislados durante casi 24 horas, después de que las canalizaciones colapsasen y el agua acumulada se mezclase con lodos y aguas residuales. Durante la mañana de ayer la Rúa do Santo volvió a inundarse como consecuencia de las copiosas lluvias, una situación que sus vecinos sufren con demasiada frecuencia. Al mediodía, las canalizaciones de aguas residuales de la zona desbordaron y, con el paso de las horas, el agua acumulada se convirtió en una espesa balsa de lodo que dificultó la entrada y salida de las viviendas, dejando a los residentes prácticamente aislados. Además, son ellos los que deben despejar la zona.

La Fervenza da Barosa, en Barro, cargada de agua. | G. Santos

La situación no solo afectó a la movilidad, sino que también plantea riesgos sanitarios ya que, según advierten, estos lodos, mezclados con aguas residuales, podrían ser peligrosos. Los residentes aseguran haber solicitado análisis al Seprona para evaluar la contaminación y reclaman medidas urgentes. La comunidad vecinal denuncia que persisten los errores de diseño en la red de saneamiento, agravados por la acumulación de lodo y residuos procedentes de riachuelos cercanos, sobre todo cuando crece su caudal en épocas de lluvia. «Uno de nuestros vecinos no pudo acudir a una prueba médica importante debido a esta situación. Esto es inaceptable y vamos a exigir responsabilidades», explican los afectados.

Desplome de un muro en Xeve. | FdV

La Rúa do Santo se ha convertido en un punto crítico cada vez que llueve con persistencia. Los vecinos recuerdan que ya han solicitado en múltiples ocasiones a la Xunta y al Concello que tomen medidas para evitar estos episodios. Tras cada inundación, el agua retrocede, pero deja tras de sí barro y un olor nauseabundo que hace aún más dramática la experiencia.

Un vial cubierto de barro en Vilaboa. | FdV

Para los residentes, los anegamientos se han convertido en un problema crónico. Piden que Augas de Galicia estudie soluciones similares a las que se prevén en el centro para contener las crecidas del río Valdecorvos, buscando que la Rúa do Santo deje de ser un riesgo recurrente para quienes viven allí.

Garaje afectado en Fernando Olmedo. | G. Santos

Pero Lourizán no fue el único punto con inundaciones. El problema se repitió en Fernando Olmedo y otras áreas. El concello informó de saneamientos atascados en Luis Braille, Os Fontáns (Xeve), Salgueiral (Bora), o la calle Javier Puig, así como inundaciones en los bajos de una vivienda en A Bouza (Mourente) y otra en Praceres (Lourizán), en la avenida de Avelino Montero (Praceres), y en la calle Ramón Otero Pedrayo, además de Padre Fernando Olmedo.

Los peregrinos saltan el cierre del Camiño. | G. S.

Hubo contenedores desplazados en San Amaro y desprendimientos de tierra en Campañó, Fontáns (Xeve) y Freixeiro (Mourente). A su vez, se mantenía cortado por la mañana el Camiño Portugués por la crecida del río da Gándara, si bien los peregrinos saltaban el vallado el vallado y utilizaban ese tramo. Los servicios de emergencia alertaron de árboles caídos en Carramal (Salcedo), y en el paseo fluvial urbano del río de Os Gafos, así como ramas en la avenida de Vigo y el polígono de O Campiño y otros elementos en las calzadas de la avenida de A Coruña, Pastor Díaz o Joaquín Costa. Al remitir parcialmente la alerta, el Concello ha decidido reabrir las instalaciones deportivas y las calles y carreteras cerradas, pero se mantenían clausurados los accesos a los ríos y a las sendas fluviales.