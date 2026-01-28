Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido

El coche chocó con la mediana y quedó atravesado en la calzada en el kilómetro 109

Coche accidentado en la AP-9 en Caldas

Coche accidentado en la AP-9 en Caldas / Emexencias Cuntis

Nicolás Davila

Pontevedra

Una persona ha resultado herido, con un golpe en la cabeza, tras un accidente en la AP-9 supuestamente causado por una acumulación de agua en la calzada en un nuevo siniestro en la autopista vinculado a la adversa climatología de estos días. La AP-9 ha sido escenario de varias colisiones múltiples, con decenas de coches implicados, a causa de granizadas y otros problemas.

El accidente de este miércoles ocurrió poco después de las 9.00 horas en el kilómetro 109 en sentido hacia Pontevedra, cerca de la salida de la AP-9 a Caldas.

Según Emerxencias de Cuntis, el conductor y único ocupante perdió el control del vehículo a causa de la acumulación de agua y chocó contra la mediana. Después quedó atravesado en medio de la calzada con un fuerte golpe en la parte delantera del vehículo.

No se vio implicado ningún coche más y una ambulancia del 061 trasladó al herido a un centro sanitario.

