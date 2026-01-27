Vuelven los cantos a las tabernas de la Boa Vila

La ciudad volverá a convertirse en un gran escenario de música tradicional a pie de la barra. El concejal Demetrio Gómez presentó este martes, junto al presidente de la Asociación Cultural Maravallada, Manuel Espiño, la decimotercera edición de los Cantos de Taberna, una cita ya «consolidada y exitosa» que regresará este viernes al barrio de O Burgo.

El ciclo mantendrá su formato habitual. El último viernes de cada mes, desde enero hasta mayo, varios grupos recorrerán distintos bares y locales de la ciudad con un repertorio de coplas, cantigas y temas populares para animar al público a sumarse al coro.

«Llegamos a finales de enero, eso significa que un año más comienzan los Cantos de Taberna y Maravallada va a poner a cantar a toda Pontevedra», destacó Gómez en la presentación.

El concelleiro aprovechó para agradecer a la asociación su labor de recuperación del patrimonio musical, reconociendo también la colaboración de la hostelería, lo que es «cada vez más complicado a la hora de organizar el programa porque cada vez hay más grupos que quieren sumarse a esta gran iniciativa».

Desde Maravallada subrayan que el festival «ya se ha ganado un nombre propio más allá de la ciudad». Espiño avanzó que esta edición contará con formaciones invitadas de otras provincias, como Xolda (Allariz) o Troula na Barquiña (Noia), además de grupos del entorno como Couso Bares (A Estrada) y Soalleira (Dorrón).

El objetivo, explicó, «es combinar propuestas con trayectoria con colectivos más pequeños o nacidos en asociaciones vecinales». En anteriores ediciones pasaron por el ciclo nombres como Fuxan os Ventos u Os Carunchos. «Esto permite descubrir cantigas nuevas, que son típicas en zonas no tan conocidas para nosotros», señaló Espiño.

La programación dará comienzo este viernes con Maravallada en O Burgo. A las 21.00 horas en la taberna Breogán y, a partir de las 22.30 y hasta medianoche, en el bar Balixas.

Las siguientes citas serán el 27 de febrero, con Soalleira en A Nasa y Perla 8. Para el 27 de marzo, Couso Bares tendrá su turno en la nueva cervecería Rula y en El Chato. El próximo día de actividad será el 24 de abril, cuando el ciclo visitará por primera vez A Parda con Xolda en La Esquina y O Forno (calle Virxina Pereira). El cierre se fecha para el 29 de mayo, con la actuación de Troula na Barquiña en Moderno y O Forno (calle Marqués de Riestra). Para facilitar la participación, la organización imprimirá y repartirá las letras en los locales. «La idea es que la gente pueda cantar, lo pasaremos genial», adelanta Espiño.