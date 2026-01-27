Servicios Sociales ayudaron a más de 2.600 personas en Marín en 2025

La atención a las personas a través del departamento municipal de Servicios Sociales continúa siendo una prioridad para el Concello de Marín, con el objetivo de garantizar que cualquier vecino o vecina que lo necesite pueda contar con el respaldo del sistema de prestaciones sociales municipal, mediante las distintas ayudas y programas activos.

A lo largo de 2025, el equipo de Servicios Sociales, integrado por dos trabajadoras sociales, una educadora familiar y una administrativa, atendió a más de 2.600 personas para las diferentes gestiones que se realizan y canalizan a través de este departamento.

Entre las prestaciones más tramitadas figura la bonificación de la tasa de agua, basura y alcantarillado, de la que se beneficiaron el año pasado 153 familias con escasos recursos económicos. Otras 86 personas participaron en el Banco de Alimentos, un recurso dirigido a garantizar la cobertura de necesidades básicas. Además, se tramitaron 338 solicitudes de valoración del grado de dependencia y 153 de discapacidad, entre otros procedimientos habituales vinculados al acceso a recursos y servicios.

El programa de Respiro Familiar, una ayuda económica destinada a sufragar los costes de los cuidados de personas dependientes, benefició a veintiocho personas en la localidad, facilitando el descanso y el apoyo a las familias cuidadoras. También 31 personas pudieron acceder a las ayudas de inclusión social, pensadas para cubrir gastos urgentes y extraordinarios de vivienda o de carácter social, y el Bono Alquiler Social llegó a veinticinco personas, contribuyendo a aliviar situaciones de dificultad habitacional.

En el caso de la Renta de Inclusión Social de Galicia, fueron 75 las familias beneficiarias de esta prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quienes carecen de ellos, actuando como una red de protección para los hogares más vulnerables.

Por otra parte, también hubo personas usuarias de otros programas autonómicos, como Xantar na Casa, con diecisiete personas inscritas, y Xuntos polo Nadal, que llegó a diez personas mayores que recibieron acompañamiento durante unas fechas especialmente señaladas, reforzando la atención y la prevención de la soledad no deseada.