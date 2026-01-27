Pontevedra despide a los Feroz tras una edición «única»

La segunda y, por el momento, última edición de los Premios Feroz en Pontevedra se ha despedido de la ciudad con un «éxito rotundo», garantiza el director de producción de los galardones, David Carrón. El propio directivo aseguró que la de la Boa Vila ha sido, sin duda, la «edición más completa», añadiendo que, los Feroz han ido «más allá de la gala», ya que lo que ha pasado en las actividades previas «no había pasado nunca».

Según el director de producción, la retransmisión por televisión alcanzó los 2,5 millones de espectadores únicos, promediando una audiencia media de 438.000 espectadores, lo que supone un 4,4% de share desde la segunda cadena de la televsión nacional. Aprovechó para sacar pecho afirmando que esta cifra es «muy superior a lo que suele tener un sábado por la noche La 2 con su programación habitual».

Sobre este ciclo de programación, que arrancó en el mes de septiembre, Carrón destacó la iniciativa llevada a cabo en el Centro Penitenciario de A Lama. «Nunca pensamos que íbamos a hacer una actividad en una cárcel, pero fue una de las más increíbles de este año», señaló el director de producción. Apuntan desde los Feroz, que durante estos meses han sido cerca de 10.000 personas las que han acudido a la treintena de eventos llevados a cabo en la ciudad.

Subraya, sobre todo, las citas acontecidas en el presente mes, «casi todas al cien por cien, dejando a muchas personas sin la oportunidad de acudir». Esta implicación de los vecinos pontevedreses ha sido de buen recibo para los directores que, «ven como sus películas llevan desde junio en Movistar, pero siguen moviendo miles de personas al teatro», explica David Carrón.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se confiesa «derretido y encantado con el éxito de esta última edición», y adelanta que, desde el Concello, están abiertos a colaborar con los Feroz para «seguir ampliando nuestro protagonismo internacional». Ante la propuesta, Carrón recordó lo sucedido tras la gala en Zaragoza (2023), donde se ha instaurado un campus de verano para formar a sus participantes en distintas especialidades. Por ello, cuenta que «nos gustaría generar vínculos en Pontevedra», ya que «el mayor valor ha sido fuera de la gala», agradeciendo la participación y la complicidad con los vecinos de la Boa Vila.

De cara a las próximas ediciones explican que «mantener una promoción de tres meses en una ciudad es complicado», por lo que anuncian que «puede que tengamos que cambiar el modelo porque no en todas partes es replicable», concluye resaltando una vez más el paso de los Feroz por Pontevedra en un certamen que ha sido «mucho más que traer estrellas de cine».