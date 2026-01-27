Poio celebra el Día de la Paz con actividades para todos los públicos

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, el Concello de Poio ha diseñado una agenda cultural que combina el rigor histórico con actividades familiares y educativas.

El evento central, mañana a partir de las 20 horas, será la presentación de «Entre los muros del olvido», obra del periodista Juan De Sola que recupera la historia de Ramón García Martínez, vecino de Campañó que sobrevivió al campo de concentración nazi de Mauthausen.

Noticias relacionadas

La programación seguirá el próximo domingo 1 de febrero a las 18 horas en el local de la Comunidad de Montes de San Xoán con «Érase unha vez... a paz», un cuentacuentos musicado a cargo de Leucoíña Pasea, con entrada libre, e incluirá la actividad «As Tetepaz» en colaboración con los centros escolares.