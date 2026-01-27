Plantas, aliadas de la salud endocrina

Profundizar en los mecanismos que regulan nuestro «laboratorio interno» es la propuesta del curso especializado que celebra la UNED, «Fitoterapia aplicada al sistema endocrino». Se trata de un monográfico de 20 horas lectivas que ofrece un puente entre el conocimiento científico actual y el uso terapéutico de las plantas medicinales.

El seminario no se centra en un listado de plantas sino que busca dar entender la raíz del problema. Sus responsables recuerdan que el sistema endocrino es una red compleja que regula desde el metabolismo hasta nuestro crecimiento y la respuesta emocional. Por ello, el curso abordará patologías con gran incidencia en la sociedad actual, como el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina o las dislipemias (alteraciones de lípidos), integrando siempre factores nutricionales y de estilo de vida.

El programa docente arrancará el próximo 13 de febrero con la intervención de Selene Cuello Rodríguez, farmacéutica e investigadora predoctoral en la USC, quien sentará las bases del monográfico abordando los «Fundamentos del sistema endocrino: anatomía y fisiología». Esta sesión inicial dará paso, el día 20 de febrero, a la ponencia de la farmacéutica comunitaria Carla Estévez Álvarez, centrada en el análisis de las «Principales plantas medicinales con acción endocrina».

A partir del 27 de febrero, la bioquímica Laura Monteagudo Romero asumirá el núcleo central del curso con una serie de conferencias especializadas que se extenderán durante los meses de marzo y abril.

Monteagudo desgranará la aplicación de la fitoterapia en los trastornos de la glándula tiroides, la regulación del eje suprarrenal frente al estrés y el abordaje de la diabetes, la resistencia a la insulina y la obesidad. Su intervención incluirá, además, los días 13 de marzo y 10 de abril, la resolución de casos clínicos prácticos sobre hipotiroidismo subclínico e hiperlipemias.

Finalmente, el cierre del curso se centrará en la alimentación como pilar preventivo y terapéutico de estas dolencias. La nutricionista María Dolores Rodríguez impartirá las dos últimas sesiones, previstas para los días 17 y 24 de abril, en las que analizará el apoyo dietético necesario en pacientes con trastornos tiroideos, así como las estrategias nutricionales específicas para el manejo de la obesidad y la diabetes.