Piden que Telmo Martín explique su negativa a homenajear a Celso Bugallo

El gobierno local de Sanxenxo, encabezado por Telmo Martín, desestimó la propuesta presentada por el BNG para realizar un homenaje póstumo al actor Celso Bugallo. La iniciativa pretendía que el futuro Centro Social de Vilalonga, su parroquia natal, llevara el nombre del intérprete como reconocimiento a su trayectoria y su labor de promoción del municipio, y los nacionalistas aseguran que el regidor «tendrá que dar explicaciones» a los vecinos sobre esta negativa.

El portavoz del BNG, Octavio González, criticó la decisión al considerarla basada en criterios estrictamente partidistas. Denunció que el alcalde manifestó abiertamente que su grupo no apoyará sugerencias planteadas por el su formación política, lo que en su opinión demuestra una «falta de miras» y un desinterés por el consenso vecinal. También considera «inaudito» negar el reconocimiento a «uno de los embajadores más importantes que tuvo este concello».

La moción no llegó a ser debatida, ya que los votos del PP impidieron que se ratificara su urgencia. Según los nacionalistas, el Ejecutivo local evitó así entrar en el fondo de una petición para honrar a uno de los referentes del audiovisual gallego y español de las últimas décadas.